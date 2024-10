Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241001.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach schwerem Raub und sucht Zeugen

Kiel (ots)

Sonntagmittag betraten zwei maskierte Personen das Kassenhäuschen auf einem Minigolfplatz im Stadtteil Gaarden, gingen die Mitarbeiterin körperlich an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten mit Bargeld in geringer Höhe. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der 36-jährigen Geschädigten habe sie sich Sonntag gegen 12:45 Uhr im Kassenhäuschen der Minigolfanlage aufgehalten. Plötzlich seien zwei maskierte männliche Personen an sie herangetreten und hätten sie aufgefordert Bargeld aus der Kasse in einen mitgeführten Stoffbeutel zu packen. Diesem sei sie nachgekommen. Die Täter forderten jedoch mehr Bargeld und hätten sie daraufhin gepackt und in die Ecke des Kassenhäuschens gedrängt. Nachdem sie sich gewehrt habe, habe sie einen Schlag mit einem Minigolfschläger auf den Kopf erhalten. Ein auf dem Minigolfplatz anwesender Hund sei im Verlauf der Tat an die Täter herangetreten. Die Täter flüchteten daraufhin mit dem Bargeld in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt durch den Schlag leichte Kopfverletzungen.

Angaben zum Alter der Täter konnte die Frau aufgrund der Maskierung nicht machen. Einer der Täter soll ca. 172 cm groß gewesen sein. Er soll eine schwarze Jacke, einen dunklen Schal, einen Kapuzenpullover und eine Jeans getragen haben. Die zweite Person soll etwas kleiner als der erste Täter gewesen sein. Er soll mit einer bräunlichen Jacke, einem dunklen Schal und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Beide sollen mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Zum Tatzeitpunkt soll sich laut Aussage der 36-Jährigen eine Gruppe Radfahrer aufgehalten haben, die eventuell Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Personen, denen die Täter aufgefallen sind beziehungsweise bekannt vorkommen, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen schweren Raubes und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Stephanie Lage

