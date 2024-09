Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kontrollaktion von Polizei, Zoll und Ordnungsbehörden in den Landkreisen Stade, Harburg und in Hamburg

Stade (ots)

Polizei, Zoll, Kommunen, Gewerbeaufsicht und Finanzbehörden haben gestern, 26.09.2024, in den Landkreisen Harburg und Stade, sowie in den Bereichen der angrenzenden Polizeikommissariate in der Region Harburg zahlreiche Gewerbebetriebe überprüft und parallel umfassende Verkehrskontrollen auf der B 73 in Neu Wulmstorf und Neugraben durchgeführt.

Insgesamt waren an diesen Einsätzen allein auf niedersächsischer Seite rund 120 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie zahlreiche Bedienstete der mitwirkenden Behörden beteiligt.

Im Zuge der stationären und mobilen Verkehrskontrollen in Neu Wulmstorf wurden 112 Fahrzeuge kontrolliert. Drei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Bei zwei Fahrzeugführern wurde eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Insgesamt wurden 36 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Bei den rund 25 Kontrollen verschiedenster Gewerbebetriebe zwischen Stade, Buxtehude, Neu Wulmstorf, Seevetal und Winsen (Luhe) wurden unter anderem Verfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung, Verstoßes gegen Lebensmittelvorschriften oder Steuerverstößen eingeleitet.

Davon wurden allein im Landkreis Stade von den eingesetzten Kräften 10 Gewerbebetriebe in Stade und Buxtehude kontrolliert. Darunter waren Shisha-Bars, Friseur- und Imbissbetriebe. Hier stellten die Kontrolleure u. a. nicht zugelassene E-Zigaretten und Tabakblätter sicher, trafen Personen an, deren Aufenthaltsstatus ungeklärt war und die ohne Arbeitserlaubnis tätig waren und leiteten ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung ein.

Erster Polizeihauptkommissar Peter Kasper, der als Leiter des Polizeikommissariats Seevetal für die an Hamburg angrenzenden Bereiche zuständig ist und die Einsatzleitung für die niedersächsische Seite innehatte, zeigte sich mit der Kontrolle sehr zufrieden: "Meine Kolleginnen und Kollegen haben bei den Kontrollen erneut ein hohes Maß an persönlichem Engagement gezeigt. Es freut mich, dass wir die Netzwerke innerhalb der Polizei, auch über die Landesgrenze hinweg, aber auch zwischen Polizei und anderen Behörden, effektiv nutzen und somit den Kontrolldruck auf Kriminelle stetig erhöhen können." Kasper verabschiedete sich bei dieser Kontrolle als Einsatzleiter von seinen Kolleginnen und Kollegen. Der 61-Jährige geht mit Ablauf des Monats Oktober in Pension.

Im Zuge der Kooperationsvereinbarung gibt es seit Anfang 2024 auch regelmäßige wechselseitige Hospitationen im Einsatz- und Streifendienst. Aktuell haben ein Beamter des Polizeikommissariats Neugraben und eine Beamtin des Polizeikommissariats Buxtehude ihre Dienststellen getauscht.

