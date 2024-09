Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte schleichen sich in Krummendeicher Haus und entwenden Schmuck und Bargeld, Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Unbekannte schleichen sich in Krummendeicher Haus und entwenden Schmuck und Bargeld

Bisher unbekannte Täter haben sich am Dienstag zwischen 17:00 h und 18:00 h in Krummendeich in der Straße Wechtern in ein dortiges Einfamilienhaus eingeschlichen und dann mehrere Räume im Obergeschoß durchsucht. Dabei konnten der oder die Einbrecher dann Schmuck und Bargeld erbeuten und anschließend unerkannt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

In der Zeit von Dienstag, den 24.09., 15:00 h bis Mittwoch, den 25.09., 10:10 h sind unbekannte Einbrecher in Buxtehude im Eilendorfer Moorweg nach dem Aufbrechen eines Fensters im Erdgeschoss in ein dortiges Einfamilienhaus eingestiegen und haben dieses teilweise durchsucht. Mit Schmuck als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt entkommen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrtzeuge bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell