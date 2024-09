POL-STD: Polizei und Ordnungsbehörden durchsuchen Modellwohnung in der Buxtehuder Innenstadt +++ Gemeinsame Pressemeldung von Polizeiinspektion Stade und Landkreis Stade +++

Stade (ots) - 1. Unbekannte schleichen sich in Krummendeicher Haus und entwenden Schmuck und Bargeld Bisher unbekannte Täter haben sich am Dienstag zwischen 17:00 h und 18:00 h in Krummendeich in der Straße Wechtern in ein dortiges Einfamilienhaus eingeschlichen und dann mehrere Räume im Obergeschoß durchsucht. ...

