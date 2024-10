LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht vom Freitag auf Samstag den 26.10.2024 kam es zu einem Einbruch in einem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Otto-Nuscke-Str. in Greiz. Hierbei hoben die bislang unbekannten Täter zunächst die Kellertür aus der Verankerung und erlangten somit wiederrechtlich Zutritt zum Kellerabteil. Durch die Tathandlung entstand kein Sachschaden. Die Täter entwendeten einen E-Roller im Wert von 300EUR. Die Polizeiinspektion Greiz hat die ...

mehr