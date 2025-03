POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Heilbronn (ots) - Neuenstein: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Schwere Verletzungen zog sich ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Neuenstein zu. Kurz vor 17 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem BMW in der Öhringer Straße unterwegs und bog in die Haller Straße ab. Hierbei übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten ...

mehr