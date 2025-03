Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Polizeieinsätze in Heilbronner Innenstadt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizeieinsatz nach Meldung über Person mit Messer

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen im Bereich des Heilbronner Marktplatzes gemeldet, die nach Angaben eines Anrufers "jemanden suchen" würden. Einer der jungen Männer soll hierbei ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Polizei suchte daraufhin mit mehreren Streifen nach der Gruppe und konnte diese wenige Minuten später in der Nähe des Deutschhofs antreffen und kontrollieren. Ein Messer oder andere gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Heilbronn: Mann bedroht Kunden in Drogeriemarkt Am Donnerstag wurde die Polizei gegen 17:30 Uhr zu einem Drogeriemarkt in der Kilianstraße gerufen. Ein Mann soll dort Kunden mit einem Messer bedroht haben, woraufhin diese die Filiale fluchtartig verließen. Die Polizeibeamten trafen den 43-jährigen Deutschen vor Ort an. Da er sich psychisch auffällig verhielt und wirre Aussagen tätigte, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand.

