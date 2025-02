Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kolbingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschmiert mehrere Gebäude mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen- Zeugen gesucht (26.02.2025)

Kolbingen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochabend in der Hauptstraße und der Straße "Alte Schmidegasse" vier Gebäude mit Farbe beschmiert. Hierbei sprühte er gegen 19.30 Uhr an die Wände des Rathauses und dessen Nebengebäude sowie der Sparkasse verfassungsfeindliche Kennzeichen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein Zeuge konnte einen Mann in unmittelbarer Nähe weglaufen sehen. Dieser soll etwa 185 Zentimeter groß sein und einen langen schwarzen Wintermantel und eine Wintermütze getragen haben. Ob dieser Mann mit der Farbschmiererei etwas zu tun hat, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Diese hat das Polizeirevier Tuttlingen aufgenommen. Die Beamten bitten nun Personen, die am frühen Mittwochabend Verdächtiges beobachtet haben, Hinweise zum Täter geben können und auch den Fußgänger mit dem schwarzen Mantel, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

