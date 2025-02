Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer flüchtet vor Polizei - kein Führerschein und Drogen genommen

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollte am Montagmittag (gegen 12.10 Uhr) auf der Horster Straße einen Autofahrer kontrollieren, weil das vordere Kennzeichen am Fahrzeug fehlte. Statt anzuhalten, gab der Fahrer des Kleinwagens Gas und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und über eine rote Ampel. Außerdem überholte er mehrere andere Verkehrsteilnehmer. An einem Garagenhof fuhr er durch einen Zaun und hinterließ Sachschaden. In einem Hinterhof an der Beckstraße konnte das Auto schließlich gefunden werden, der Fahrer war weg. Der 36-jährige aus Bottrop konnte kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Wie sich herausstellte, hat der Fahrer keinen Führerschein und das Kennzeichen am Auto war gestohlen. Für das Auto selbst besteht kein Versicherungsschutz mehr. Außerdem war der Fahrer vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell