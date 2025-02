Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall mit Verletzten - 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (16:45 Uhr) wurden bei einem Verkehrsunfall vier Personen leicht verletzt. Ein 19-Jähriger aus Marl war mit seinem Auto auf der Victoriastraße in Richtung Marl Mitte unterwegs. Als er nach links auf den Ovelheider Weg abbiegen wollte, stieß er gegen ein entgegenkommendes Auto einer 53-jährigen Marlerin. Beide Fahrzeuge kollidierten im Anschluss mit einem Auto einer 48-Jährigen aus Marl. Die Frau wartete zu diesem Zeitpunkt an der Einfahrt zum Ovelheider Weg. Der 19-Jährige, seine zwei Beifahrerinnen (18 Jahre und 19 Jahre) und die 53-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen fuhren sie ins Krankenhaus. Wie sich vor Ort herausstellte, ist der 19 -Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 23000 Euro geschätzt.

