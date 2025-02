POL-RE: Marl: Auto-Diebstahl an der Dieselstraße

Recklinghausen (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt eines Schulungszentrums an der Ludwig-Erhard-Allee ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten über Lüftungsrohre Zutritt zum Gebäude. Mit hochwertigen Werkzeugen und Geräten flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Hinweistelefon: 0800 2361 111 ...

