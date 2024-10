Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Erfolgreicher Dienstabend zum Thema "Technische Rettung bei Verkehrsunfällen"

Am vergangenen Donnerstagabend fand ein erfolgreicher Dienstabend des Löschzugs Beverungen im KFZ Meisterbetrieb Bröker & Hötger statt. Im Mittelpunkt der Übung stand die Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Die Werkstatt stellte freundlicherweise ein Schrottauto zur Verfügung, das für angenommene Trainingsszenarien genutzt wurde.

Besonders hervorzuheben ist die Einbindung des Einsatzleitwagens (ELW1), der wichtige Ressourcen für die Einsatzleitung bereitstellte. So konnte beispielsweise die Rettungskarte für das Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden, um dem Einsatzleiter entscheidende Informationen für eine schnelle und sichere Rettung zu ermöglichen.

Zusätzlich nahmen einige Kameraden der Löschgruppe Niesen der Feuerwehr Borgentreich an der Übung teil, die in der Vergangenheit durch ihre Arbeit beim Rettungsdienstes des Kreises Höxter bei Einsätzen im Beverunger Stadtgebiet aktiv waren. Der Austausch von Erfahrungen und Fachwissen in der Gruppe fördert die Zusammenarbeit und das Verständnis für die verschiedenen Abläufe im Einsatz.

Die Teilnehmer übten verschiedene Rettungstechniken, um im Ernstfall schnell und effektiv handeln zu können. Diese praxisnahe Schulung ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung und trägt dazu bei, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr zu gewährleisten.

Der Dienstabend war ein voller Erfolg und zeigte das Engagement der Kameraden, sich kontinuierlich weiterzubilden und für Notfälle bestens gerüstet zu sein.

Die Feuerwehr Beverungen bedankt sich herzlich bei KFZ Meisterbetrieb Bröker & Hötger für die Bereitstellung des Schrottautos und die Unterstützung bei dieser wichtigen Ausbildungsmaßnahme.

