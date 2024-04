Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Einweihung des neuen Gerätehauses in Amelunxen

Beverungen (ots)

Beinahe 145 Jahre hatte die Feuerwehr in Amelunxen den wichtigsten Löschwasserlieferanten direkt vor der Tür. So lagen das erste Spritzenhaus und auch das Feuerwehrgerätehaus von 1972 direkt an der Nethe.

Nun hieß es im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten Abschied zu nehmen und mit Sack und Pack zum neuen Standort an der Wehrdener Straße 8a zu ziehen. Hier hatte die Stadt Beverungen, als Trägerin des Feuerschutzes, eine neue Unterkunft für die Amelunxer Blauröcke gebaut.

Lange Zeit sich mit der neuen Umgebung vertraut zu machen hatte man nicht, so mussten doch die Einsätze des Weihnachtshochwassers 2023 bereits von dort abgearbeitet werden. Nun soll aber das neue Gebäude auch offiziell übergeben und eingeweiht werden. Das soll unter hoffentlich großer Beteiligung aus der Bevölkerung am Samstag, dem 13.04.2024 ab 15:00 Uhr passieren.

Nach den offiziellen Grußworten von Feuerwehr und Verwaltung wird die Segnung durch Pfarrer Schäffer und Pfarrer Wirth erfolgen. Im Anschluss werden die Hallentore und Türen geöffnet, so dass man sich ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen kann.

Weiter wird eine Geräteschau und Bilderausstellung zur Bauphase zu sehen sein. Für das leibliche Wohl ist bei Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten gesorgt. Auch kühle Getränke werden vorgehalten, so die Löschgruppe Amelunxen.

Die Löschgruppe Amelunxen freut sich über zahlreiche Besucher aus Amelunxen und Umgebung.

Original-Content von: Feuerwehr Beverungen, übermittelt durch news aktuell