POL-RE: Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbruch um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Nach einem Raub auf eine Spielhalle am Samstagmorgen sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Ein unbekannter Mann hatte die Spielhalle an der Hochstraße gegen 06:15 Uhr am Samstag betreten. Dabei hielt er eine Pistole in der Hand. Der Täter forderte eine Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Das Geld nahm der Täter in einer schwarzen Tasche mit, anschließend flüchtete er in ...

