POL-RE: Gladbeck: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Am Freitag gegen 19:20 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 21-Jährige an einer Bushaltestelle. Die Frau befand sich an der Haltestelle Heideneck, als sie ein Mann unsittlich berührte. Im Anschluss stieg sie in die Linie 262 in Fahrtrichtung ZOB ein. Der Unbekannte folgte ihr und stieg gemeinsam mit ihr im Bereich der Haltestelle ...

mehr