POL-HM: Schwerer Unfall bei Hastenbeck - Teils schwer verletzte Personen nach Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen

Hameln (ots)

Am Mittwoch (04.12.2024) kam es gegen 17:50 Uhr auf der Kreisstraße 16 bei Hastenbeck zu einem schweren Autounfall. Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 69 Jahre alter Mann aus Hameln mit seinem Pkw Ford die K16 aus dem Bereich Tündern kommend in Richtung Voremberg. Er beabsichtigte, nach links in die Hagenohsener Straße abzubiegen.

Aus Richtung Voremberg näherte sich zu dem Zeitpunkt ein Toyota Pick Up in Richtung Tündern. Dieser war besetzt mit dem 39-jährigen Fahrer aus Salzhemmendorf und einem 15-jährigen Salzhemmendorfer.

Der 69-Jährige fuhr dennoch in die Kreuzung ein, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde das Auto des 69-Jährigen am Heck getroffen und in einen Grünstreifen geschleudert. Der Pkw des Salzhemmendorfers geriet ins Kippen, fuhr auf zwei Rädern weiter, kam ebenfalls in einen Grünstreifen und überschlug sich mehrfach. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum.

Der 39- sowie 15-Jährige hatten großes Glück. Sie konnten sich eigenständig aus dem Auto befreien und wurden zu weiteren Untersuchungen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

