POL-HM: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Hausbewohner nächtigen in Notunterkünften

Hameln (ots)

Am Mittwoch (04.12.2024) wurde gegen 23:35 Uhr über den Notruf ein Brand in dem Keller eines Mehrparteienhauses in der Straße Kuckuck in Hameln gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die meisten der knapp 30 Hausbewohner bereits vor dem Gebäude angetroffen. Zwei Personen mussten durch die Feuerwehr ins Freie gebracht werden.

Da sich in dem Haus viel Rauchgas gebildet hatte, konnten die Bewohner nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden zunächst durch das Deutsche Rote Kreuz betreut und kamen anschließend in verschiedene Notunterkünfte. Einige Bewohner kümmerten sich eigenständig um eine alternative Unterkunft. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten zunächst bis 02 Uhr an, im Verlauf der Nacht kam es jedoch zu weiteren Glutnestern, die gelöscht werden mussten.

Die Polizei Hameln hat Brandermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Das Haus kann aufgrund der Rauchentwicklung derzeit noch nicht wieder betreten werden. Der Schaden wird auf ca. 150.000EUR geschätzt.

