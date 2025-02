Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Frau unsittlich berührt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am Freitag gegen 19:20 Uhr belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 21-Jährige an einer Bushaltestelle.

Die Frau befand sich an der Haltestelle Heideneck, als sie ein Mann unsittlich berührte. Im Anschluss stieg sie in die Linie 262 in Fahrtrichtung ZOB ein. Der Unbekannte folgte ihr und stieg gemeinsam mit ihr im Bereich der Haltestelle "Am Pferdemarkt" aus. Dort soll er ihr noch hinterhergelaufen sein und sie mehrfach angesprochen haben. Nach einer deutlichen Ansprache der 21-Jährigen sei der Mann davongelaufen.

Personenbeschreibung:

-1,60 Meter- 1,65 Meter, Basecap in grün/gelb, Jeanshose, dunkle Jacke

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell