Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben Obdachlosen aus/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Drei bislang unbekannte Personen haben am vergangenen Sonntagabend, 3. November 2024, gegen 19.30 Uhr, einen Mann ohne festen Wohnsitz ausgeraubt. Der 43-Jährige kam am Dienstag, 5. November 2024, zu einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Er gab an, zur Tatzeit an einem Discounter auf der Dessauer Straße in Ückendorf gesessen und Musik gehört zu haben. Bei Einbruch der Dunkelheit seien drei Jugendliche drohend auf ihn zugekommen. Einer von ihnen habe mit einem Messer in der Hand Wertsachen verlangt. Der Geschädigte händigte daraufhin Bargeld, sein Mobiltelefon und Tabak aus. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Die drei Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, derjenige, der das Messer führte, war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Trainingsjacke mit Kapuze und einen schwarzen Rollkragenpullover, den er bis zur Nase hochgezogen hatte. Die anderen beiden waren etwas kleiner und ebenfalls dunkel gekleidet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Wenn Sie Angaben machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell