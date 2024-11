Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Diebstahl in der Straßenbahn - Zeugenaufruf

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 4. November 2024, um 9.30 Uhr erschien ein 57-jähriger Gelsenkirchener auf einer Gelsenkirchener Polizeiwache und erstattete eine Anzeige wegen eines Diebstahls. Der Mann gab an, dass er am 3. November 2024 gegen 10 Uhr an der Haltestelle des Musiktheaters in die Straßenbahn der Linie 301 eingestiegen sei. Als er am Busbahnhof in Buer gegen 10.30 Uhr wieder ausstieg, stellte er fest, dass sein Rucksack an der Seite eingeschnitten war und seine Geldbörse daraus fehlte.

Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, möge sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu wenden.

Die Polizei rät: Achten Sie bitte stets auf Ihre persönlichen Gegenstände und seien Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder innerhalb von Menschenmengen besonders wachsam. Tragen Sie Jacken, Taschen und Rucksäcke eng am Körper und achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen.

