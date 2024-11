Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorfall mit Böller sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 31. Oktober 2024, gegen 11.50 Uhr ereignete sich während der Schulpause an einer Hauptschule an der Emmastraße in Bulmke-Hüllen in Gelsenkirchen, ein Vorfall, bei dem ein 15-jähriger Schüler aus Gelsenkirchen mutmaßlich einen Sprengkörper im Mensabereich zündete. Nach Angaben der Schulleiterin zündete der 15-Jährige, in der Mensa der Schule einen Böller. Dieser explodierte unter einem Tisch, an dem mehrere Schüler saßen. Dadurch wurde eine Schülerin leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden. Die 16-jährige Schülerin wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und musste anschließend von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Bei dem verwendeten Böller soll es sich um einen herkömmlichen Feuerwerkskörper handeln.

Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell