Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit vier Verletzten in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke am Sonntag, 3. November 2024, wurden drei Erwachsene und ein Baby verletzt. Eine 18-jährige Gelsenkirchenerin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Grillostraße aus Richtung Overwegstraße kommend und bog in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße rechts in diese ein. Zeitgleich überquerten einige Fußgängerinnen den dortigen Fußgängerüberweg an der Kurt-Schumacher-Straße. Es kam zur Kollision zwischen der Autofahrerin und den Fußgängerinnen. Durch die Kollision verletzte sich eine 22-jährige Bottroperin schwer am Fuß. Eine 22-jährige Gelsenkirchenerin sowie ihr einjähriges Mädchen und eine weitere 23-jährige Frau aus Bottrop verletzten sich leicht. Die Ermittlungen, insbesondere in Bezug auf die Unfallursache, dauern an. Die 22-jährige Bottroperin wurde vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell