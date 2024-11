Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in der Gelsenkirchener Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend, 2. November 2024, gegen 20.15 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub an der Haltestelle Musiktheater in der Gelsenkirchener Altstadt. Ein 24-jähriger Gelsenkirchener war zunächst in der U-Bahn 302 in Richtung Schalke unterwegs. Während der Fahrt, setzte sich ein bisher unbekannter Tatverdächtiger neben ihn und versuchte, ihm sein Handy aus der Hosentasche zu klauen. An der Haltestelle Musiktheater wurde der 24 Jahre alte Gelsenkirchener von insgesamt drei unbekannten Tatverdächtigen aus der Bahn geschubst. Ein Tatverdächtiger drückte den 24-Jährigen gegen eine Wand und versuchte auf ihn einzuschlagen. Anschließend zückte der Mann ein Springmesser und stach mehrfach in die Richtung des Geschädigten. Der Gelsenkirchener blieb unversehrt, riss sich los und floh in Richtung Florastraße/ Luitpoldstraße. Die drei Tatverdächtigen flohen ohne Beute in Richtung Innenstadt.

Die Tatverdächtigen können beschrieben werden: der erste Tatverdächtige ist circa 1,80 Meter groß, hatte blonde Haare, einen blonden Bart, blaue Augen und trug eine Bomberjacke. Er soll das Messer gehabt haben. Der zweite Tatverdächtige trug eine Jeans und eine schwarze lange Lederjacke. Der dritte Tatverdächtige war dunkel gekleidet mit einem dunklen Pullover mit einer orangenen Kapuze.

Wer Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell