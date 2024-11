Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verdächtiger flüchtet vor der Polizei - nicht ohne Grund

Gelsenkirchen (ots)

Das Flucht nicht das beste Mittel der Wahl bei einer Verkehrskontrolle ist, beweist folgende Geschichte: Am vergangenen Samstag, 2. November 2024, waren Polizeibeamte gegen 2 Uhr am Morgen auf dem Wiehagen in der Neustadt auf Streife. Plötzlich gab das Fahrzeug vor ihnen Gas und bog in die Schevenstraße ab. Dann beobachteten die Beamten, wie der Wagen vor einer Garageneinfahrt hielt, der Fahrzeugführer herausprang und über die Garagendächer flüchtete. Auf dem Beifahrersitz des Nissans blieb eine 34 Jahre alte Frau zurück. Sie gab an, den Fahrer nur flüchtig zu kennen, aber eindeutig beschreiben zu können. Auf dem Garagenhof fanden die Beamten eine Geldbörse und einen Ausweis. Diese konnten dem Fahrer, einem 29 Jahre alten polnischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, zugeordnet werden. Im Auto fanden die Beamten ein Mobiltelefon und weitere Dokumente des Mannes. Der Grund, warum er vor den Beamten floh, könnte folgender sein: die Kennzeichen am Fahrzeug gehörten nicht zu dem Auto und eine Versicherung bestand nicht. Außerdem ergaben Recherchen, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten stellten das Fahrzeug als Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell