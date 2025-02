Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume

Bad Krozingen (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.02.2025 auf Samstag, 08.02.2025 kam es in Bad Krozingen zu drei Einbrüchen in Geschäftsräume.

Im unteren Stollen wurde in zwei Geschäfte eingebrochen. Die Täterschaft verschaffte sich in einem Fall Zugang über ein eingeworfenes Fenster. Im zweiten Fall versuchte man ebenfalls Zugang über ein Fenster zu erlangen, was in diesem Fall aber misslang. In der Tulpenbaumallee gelangte die Täterschaft über eine Terrassentür in die Geschäftsräume einer Praxis. Auch hier wurde das Glas der Terrassentür eingeschlagen.

Der genaue Sach- bzw. Diebstahlsschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0 ) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder zur Täterschaft machen können.

