POL Schwaben Nord: Verletzte Personen nach körperlicher Auseinandersetzung

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (02.08.24) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Gegen 19:00 Uhr befuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin die Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Richtung und fuhr in den Kreisverkehr Ecke Steinerne Furt ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69-jähriger Autofahrer die Steinerne Furt in westlicher Richtung und wollte ebenfalls in den ...

mehr