Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (02.08.24) kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Gegen 19:00 Uhr befuhr eine 15-jährige Fahrradfahrerin die Kurt-Schumacher-Straße in nördlicher Richtung und fuhr in den Kreisverkehr Ecke Steinerne Furt ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 69-jähriger Autofahrer die Steinerne Furt in westlicher Richtung und wollte ebenfalls in den Kreisverkehr einfahren. Hierbei übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 15-Jährige wurde dadurch mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die Fahrradfahrerin zur Versorgung ins Universitätsklinikum Augsburg. Sie erlitt eine Gehirnerschütterung. Offenbar hatte die 15-Jährige Glück im Unglück, zum Unfallzeitpunkt trug sie keinen Fahrradhelm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell