Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigungen durch Brandlegung - Zeugen gesucht

Bad Krozingen/Heitersheim (ots)

In der Nacht von Samstag, 08.02.2025 auf Sonntag, 09.02.2025, zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, kam es an insgesamt drei Örtlichkeiten zur Brandlegung

In Heitersheim-Gallenweiler brannte in der Eschbacher Straße eine gelbe Mülltonne. Eine angrenzende Metallhütte wurde hierbei ebenfalls beschädigt, die gelbe Tonne brannte vollständig aus. Zwischen Schmidhofen und Bad Krozingen brannte auf einem Wohnwagen- bzw. Wohnmobilstellplatz ein Wohnwagen vollständig aus. Mehrere angrenzende Reisemobile wurden durch die starke Hitze ebenfalls beschädigt. In der Kapellenstraße in Bad Krozingen brannte ebenfalls eine gelbe Mülltonne. Hier griff das Feuer auf die danebenstehende Papiertonne über. Weitere Schäden an der angrenzenden Hauswand konnten durch die Eigentümer, welche die Tonnen rechtzeitig von der Wand weg zogen und diese selbstständig löschten, verhindert werden.

In allen Fällen wird nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631/1788-0 ) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Vorfällen oder zur Täterschaft machen können.

RM/FH

