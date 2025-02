Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Handtasche von Senior aus Einkaufswagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 09.10 Uhr bis 09.30 Uhr, wurde einem 89-jährigen Senior dessen Handtasche aus seinem Einkaufswagen von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Der 89-Jährige hielt sich zum Einkaufen in einem großen Lebensmittelgeschäft in der Großfeldstraße auf, als ihm seine im Einkaufswagen abgelegte Handtasche entwendet wurde. In der Handtasche befanden sich unter anderem eine Geldbörse, Identitätsdokumente und Bankkarten.

