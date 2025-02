Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Rucksack aus Einkaufswagen entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 07.02.2025, gegen 09.50 Uhr, wurde einer 67-jährigen Frau deren Rucksack aus ihrem Einkaufswagen entwendet. Die Frau hielt sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter auf, als eine unbekannte Täterschaft den Rucksack, welcher im Einkaufswagen lag, entwendete. In dem Rucksack befanden sich zwei Geldbörsen, Bankkarten sowie Identitätsdokumente. Kurze Zeit später wurde mit einer der entwendeten Bankkarten Bargeld an einem Geldautomaten in Rheinfelden abgehoben.

