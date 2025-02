Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Pkw kommt auf Kreisstraße ins Schleudern und im Unterholz zum Stehen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 08.02.2025, kurz vor 21.00 Uhr, kam ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Kreisstraße 6334 ab. Der 23-Jährige befuhr die Adelhauser Straße von Hüsingen kommend in Richtung Höllstein, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit mit seinem Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, drang etwa 20 Meter tief ins Unterholz ein und kam an einer steilen Böschung zum Stehen. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Mit schwerem landwirtschaftlichen Gerät wurde der Pkw geborgen. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

