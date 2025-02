Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich betrunkener Pedelec-Fahrer kollidiert mit Kleintransporter

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.02.2025, gegen 18.25 Uhr, kollidierte ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer mit einem Kleintransporter. Der 55-Jährige befuhr den Gehweg auf welchem Fahrräder frei sind, linksseitig der Schwarzwaldstraße von der Innenstadt kommend in Richtung Nordstadt entgegen der Fahrtrichtung. Dabei übersah der 55-Jährige einen Kleintransporter dessen 33-jähriger Fahrer von einem Grundstück nach links in die Schwarzwaldstraße einfahren wollte. Auf dem Gehweg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem Kleintransporter. Der 55-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Auf die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes habe er verzichtet. Schon während seiner Fahrt habe der 55-Jährige sowie nach dem Zusammenstoß Bier aus einer Flasche getrunken. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa ein Promille. Im Krankenhaus folgt eine Blutentnahme. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

