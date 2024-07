Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebstahl

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde eine 36-jährige Frau wahrscheinlich Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte schob in der Wiesenstraße einen mit einem Tisch beladenen Sackkarren und wurde von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese habe ganz nahe bei ihr gestanden und sei dann nach einem kurzen Gespräch sehr schnell weggegangen. Die Geschädigte bemerkte erst zuhause, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Umhängetasche befindet und vermutet, dass die unbekannte Frau ihn entwendet hat. Diese beschrieb sie als etwa 45 bis 55 Jahre alt, circa 160 bis 170 cm groß und mit schwarzen, lockigen Haaren. Sie trug einen schwarzen Rucksack und sprach ein nicht ganz akzentfreies Deutsch.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu der unbekannten Frau unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

