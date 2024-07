POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Polizeidirektion Kaiserslautern

Auf parkendes Fahrzeug aufgefahren. Am Dienstagnachmittag kollidierte eine 61-Jährige mit ihrem PKW mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter, dessen Benutzer gerade beim Ausladen waren. Sowohl diese beiden Personen, als auch die Unfallverursacherin wurden beim Aufprall leicht verletzt. Alle Verletzte wurden nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. |pilek

