Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollstelle der Polizei - den Rasern auf der Spur

Niedermoschel (ots)

Am Donnerstag, zwischen 14 und 17 Uhr, führte die Polizei Rockenhausen auf der B 420 zwischen Niedermoschel und Obermoschel Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei wurde, wie auf diesem Streckenabschnitt fast schon üblich, eine liederliche Verkehrsmoral festgestellt. Insgesamt wurden 15 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Die ersten 6 dieser "sportlichen" Fahrer*innen fuhren in die Flensburger Punkteränge. Der Tagessieger im 70er Bereich verfehlte mit 114 km/h nur knapp die Zusatzprämie "Fahrverbot"! Des Weiteren wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis in Folge technischer Veränderungen und eine Urkundenfälschung aufgedeckt, bei der ein Pkw mit anderen, als den zulässigen amtlichen Kennzeichen versehen war. Die beanstandeten Verkehrsteilnehmer zeigten teils wenig Verständnis für die polizeiliche Maßnahme und brachten dies auch entsprechend zum Ausdruck./rok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell