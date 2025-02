Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unterwegs mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Breisach - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 10.02.2025, kontrollierten Polizeibeamte des Polizeireviers Breisach gegen 01:40 Uhr in der Gerberstraße den Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeugs. Hierbei stellte sich heraus, dass der 62-Jährige sowohl stark alkoholisiert als auch ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, was im strafrechtlichen Sinne eine absolute Fahruntüchtigkeit bedeutet. Zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

