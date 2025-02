POL-FR: Weil am Rhein: Seniorin wird Opfer einer Trickdiebin - Halskettentrick

Freiburg (ots) - Am Samstag, 08.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde einer 40-jährigen Frau, welche sich in Friedlingen in einem großen Einkaufscenter aufhielt, deren Mobiltelefon von einer unbekannten Täterschaft aus der Jackentasche entwendet. Ihre Jacke hing dabei über den mitgeführten Kinderwagen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa ...

mehr