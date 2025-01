Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche aus Pkw gestohlen - Pkw fährt über Trümmer

Hemer (ots)

Mit Hilfe eines Ablenkmanövers hat eine Unbekannte am Samstag eine 81-jährige Pkw-Fahrerin bestohlen. Die Frau lud gerade an der Englandstraße ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Pkw lud, als eine Unbekannte auf sie zukam und nur "Da!" sagte. Auf dem Asphalt lag ein Geldstück. Die Seniorin vermutete, dass ihr die Münze aus der Tasche gefallen sei und hob sie auf, räumte weiter und fuhr nach Hause. Erst dort fiel ihr auf, dass ihre Handtasche nicht mehr auf dem Beifahrersitz lag. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei und geht davon aus, dass das Geldstück auf der Straße ein Ablenkmanöver war. Während sie die Münze aufhob, muss ihr jemand in den Wagen gegriffen haben, der natürlich beim Beladen nicht verschlossen war. Die Unbekannte wirkte osteuropäisch. Die Seniorin schätzt die Tatverdächtige auf etwa 40 Jahre und 1,60 bis 1,65 Meter Körpergröße. Sie trug eine Mütze. Die Polizei rät, während des Kofferraum-Beladens die anderen Türen des Fahrzeugs abzuschließen. Dieser Rat gilt auch beispielsweise auch während des Tankens an einer Zapfsäule oder während der Fahrer in der Tankstelle bezahlt: Immer abschließen!

Am Sonntagnachmittag wurde in der Ihmerter Straße der Abfallbehälter an einer Bushaltestelle abgetreten. Eine Pkw-Fahrerin überfuhr kurz vor 16.30 Uhr eine auf der Straße liegende Metallklammer und zog sich einen Reifenschaden zu. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell