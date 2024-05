Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw auf Abwegen

Jena (ots)

Am Dienstagvormittag machte sich ein Lkw selbstständig. Der Fahrer befuhr das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Daimler-Benz-Straße in Jena. Um Details für die Reparatur abzusprechen, verließ der Fahrer kurzzeitig das Führerhaus. Hierbei ließ er den Motor laufen. Im Anschluss jedoch machte sich der Lkw selbstständig und fuhr an. Erst ein Rolltor einer benachbarten Firma stoppe die Irrfahrt. Der entstandene Sachschaden am Tor wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt. Der Lkw indes wurde zurück zur Werkstatt gebracht, wo nun mehr Arbeitsaufwand für die Reparatur aufgewendet werden muss. Der Schaden am Fahrzeug konnte vor Ort nicht beziffert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell