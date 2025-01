Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sechs brennende Müllcontainer

Angriff auf MVG-Einweiser

Lüdenscheid (ots)

Am zurückliegenden Wochenende brannten erneut an mehreren Stellen Papier- und Abfallcontainer. Die Tatorte:

- Freitag, 18.25 Uhr, Friedrichstraße - Freitag, 21 Uhr, Glatzer Straße - Freitag, 22.30 Uhr, Glatzer Straße - Samstag, 21.59 Uhr, Berliner Straße - Samstag, 23.05 Uhr, Glatzer Straße - Sonntag, 20.57 Uhr, Berliner Straße

Die Feuerwehr führte Löscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Sachbeschädigung. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Ein Fahrgast hat gestern Abend einen Einweiser der MVG im Linienbus 42 angegriffen und verletzt. Polizeibeamte mussten deshalb gegen 21 Uhr zur Herscheider Landstraße ausrücken. Das Opfer (22) schilderte, gegen 20.10 Uhr seien zwei Männer an der Haltestelle Gevelndorf in den Bus gestiegen. Der spätere Täter war Anfang 20, trug eine schwarze "Moncler-Mütze", eine blaue Jacke mit Kapuze sowie weiße Sneaker. Der Täter habe Platz genommen und begonnen E-Shisha zu rauchen. Das Opfer sei darauf zu ihm gegangen und habe ihn angesprochen, woraufhin der Täter ihn beleidigt habe. An der Haltestelle Breitenfeld habe das Opfer versucht, den Fahrgast aus dem Bus zu drängen und sei daraufhin getreten worden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

