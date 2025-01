POL-MK: Schwerpunktkontrollen des Durchfahrtsverbotes

Iserlohn (ots) - In der vergangenen Nacht, zwischen 23.50 und 2.40 Uhr, wurde an der Refflingser Straße ein Motorrad gestohlen. Es handelt sich um eine schwarze Ducati Monster mit goldfarbenem Rahmen und Felgen mit dem amtlichen Kennzeichen MK-X864. An dem Motorrad fehlt der linke Spiegel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 ...

