Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher, Diebe und Brände

Iserlohn (ots)

Brände am Samstag

Samstagmorgen wurde gegen 3 Uhr ein brennender Zeitungsstapel an der Aloys-Rüberg-Straße vorgefunden. Das Feuer wurde gelöscht, jedoch wurde dadurch eine Bushaltestelle beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise. Samstagabend dann in Dröschede: Um 23:30 Uhr brannte eine Mülltonne am Dröscheder Weg. Sie wurde durch das Feuer zerstört, eine daneben befindliche Tonne beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Iserlohn zu melden.

Lederwaren entwendet

Am Freitagabend wurde festgestellt, dass seit Mittag des Heiligabends Lederwaren aus einem Lagerraum am Mühlentor entwendet wurden. Unbekannte Täter haben sich vermutlich Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft, indem sie eine Scheibe beschädigten und somit von Innen eine Tür öffnen konnten. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Autos geplündert

Am Wochenende haben Unbekannte von Freitag auf Samstag zwischen 22 und 14 Uhr die Kennzeichen dreier Fahrzeuge Am Erbenberg entwendet. Zudem wurde zwischen 17 und 9 Uhr ein Pkw am Sebastian-Kneipp-Weg im Bereich Kuhlo durch Unbekannte geöffnet, entwendet wurde jedoch nichts. Anders an der Oestricher Straße: Am Freitag haben Unbekannte zwischen 3-12:20 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen und die darin liegende Handtasche entwendet. Am Samstag haben Unbekannte zwischen 11 und 16:30 Uhr zudem ein Fahrzeug an der Helmkestraße in Letmathe geöffnet und Dokumente, sowie Bargeld entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu verwahren und das Auto sorgsam zu verschließen. Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell