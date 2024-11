Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Kellereinbruch: Polizei fasst Täter

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wurden am heutigen Dienstagmorgen, 19. November, zu einem Kellereinbruch im Bremerhavener Stadtteil Lehe alarmiert. Ein Zeuge hatte gegen 8 Uhr zwei Männer beobachtet, die sich an einem Kellerverschlag in der Nelly-Sachs-Straße zu schaffen machten und offenbar daraus gerade Gegenstände entwendeten. Als er die Personen ansprach, flüchteten beide in Richtung Rickmersstraße. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei über den Notruf 110. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Beamten entdeckten wenige Minuten später im Rahmen der Fahndung in der Rickmersstraße zwei polizeibekannte Männer, auf die die Beschreibung passte. Beim Erblicken der Polizei flüchtete einer der beiden. Den anderen, der auch noch ein Fahrrad mit sich führte, welches ihm offenbar auch nicht gehörte, nahmen die Beamten vorläufig fest. Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei Bremerhaven übernahm die Spurensicherung am Tatort. Gegen die 23 und 44 Jahre alten Männer fertigten die Polizisten nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und ermitteln gegen den 44-Jährigen zusätzlich wegen Fahrraddiebstahls.

