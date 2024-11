POL-Bremerhaven: Schlägerei bei Jugendfußballspiel in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven (ots) - Die Bremerhavener Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte am frühen Sonntagmorgen 17. November, in Bremerhaven-Mitte mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und war anschließend geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bremerhavener in einem Polo die Bürgermeister-Smidt-Straße in südlicher Richtung. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr ...

