POL-Bremerhaven: Vermisste 15-Jährige aus Bremerhaven ist wieder da

Bremerhaven (ots) - Am heutigen Freitagmittag, 15. November, gab es einen größeren Einsatz der Polizei in der Bremerhavener Innenstadt. Die Beamten hatten Hinweise auf eine Bedrohungslage erhalten. Die Situation konnte nach kurzer Zeit im Bereich der Fährstraße beendet werden. Eine Gefährdung für Dritte bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei Bremerhaven Telefon: 0471 953-1400 ...

