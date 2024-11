Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 38-Jähriger stellt sich nach Unfallflucht

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Ein 38-jähriger Autofahrer hatte am frühen Sonntagmorgen 17. November, in Bremerhaven-Mitte mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und war anschließend geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Bremerhavener in einem Polo die Bürgermeister-Smidt-Straße in südlicher Richtung. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am rechten Seitenstreifen geparkten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf einen davor parkenden VW Arteon geschoben. Wenige Meter weiter touchierte der 38-Jährige ein weiteres Fahrzeug, das ebenfalls am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um die Unfälle zu kümmern stellte der Verursacher das stark beschädigte Auto auf einer nahegelegenen Auffahrt ab und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Schnell konnten die Einsatzkräfte den Flüchtigen ausfindig machen. Telefonisch gab dieser die Unfälle zu und stellte sich schließlich am frühen Sonntagnachmittag bei der Polizei.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 18.000 Euro.

