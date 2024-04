Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Kleinkind auf Abwegen

Alzey (ots)

Ein knapp zwei Jahre alter Junge war am Samstag, den 13.04.2024 gegen 15:00 Uhr in Alzey seiner Mutter in einem unbeobachteten Moment "entwischt" und alleine in der Stadt unterwegs. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte den kleinen Ausreißer und verständigte die Polizei. Da die Eltern des Jungen vor Ort nicht ausfindig gemacht werden konnten nahmen die Beamten diesen mit zur Dienststelle. Hier zeigte sich dann mal wieder, dass Polizeibeamte fast alles können müssen. Da die Windel des Jungen mittlerweile fast überzulaufen drohte war ein Wechsel fällig, was von einer Beamtin mit entsprechenden Vorkenntnissen fachkundig erledigt wurde. Nach etwa 90 Minuten meldete sich dann die verzweifelte Mutter bei der Polizei. Sie hatte bereits selbstständig in der Stadt gesucht und wusste nun nicht mehr weiter. Mutter und Kind konnten so wieder zusammengeführt werden.

