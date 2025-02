POL-FR: Rheinfelden: Feuerwehreinsatz - Kaminbrand in Minseln

Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 09.10 Uhr bis 09.30 Uhr, wurde einem 89-jährigen Senior dessen Handtasche aus seinem Einkaufswagen von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Der 89-Jährige hielt sich zum Einkaufen in einem großen Lebensmittelgeschäft in der Großfeldstraße auf, als ihm seine im Einkaufswagen abgelegte ...

