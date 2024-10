Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (16.10.) mussten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 20:00 Uhr einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung in der Moltkestraße feststellen. Zuvor hatten sie die Wohnung am Vortag (15.10.) gegen 06:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

Die bislang unbekannten Täter schlugen das Küchenfenster ein und durchsuchten die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Nach ersten Aussagen der Bewohner wurden Schmuckgegenstände von bislang unbekanntem Wert gestohlen. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort veranlasst. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

