Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad aus Mercedes-Benz gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (16.10.) musste gegen 15:00 Uhr der Besitzer eines Pkw feststellen, dass das Lenkrad aus seinem Fahrzeug gestohlen wurde.

Der Mercedes-Benz war am Vortag (15.10.) gegen 22:00 Uhr unversehrt am Fahner Weg im Stadtteil Schildgen abgestellt worden. In dieser Zeit verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Einschlagen einer Scheibe gewaltsam Zugang zum Innenraum des Fahrzeuges. Schließlich demontierten und entwendeten sie das Lenkrad.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

